الكهرباء: الفارق بين الإنتاج والمتاح اليوم “1350″ ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم الاثنين يبلغ 1350 ميجاوات، مشيرا إلى أن تخفيض الأحمال أمس الأحد بلغ 800 ميجاوات منها 540 ميجاوات أحمال مفصولة و 260 ميجاوات تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن أقصى حمل متوقع اليوم الاثنين 22650 ميجاوات مقابل 22600 ميجاوات في ساعة الذروة أمس الأحد الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 15112 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الاثنين باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الخامسة و 30 دقيقة مساءا.
> يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ