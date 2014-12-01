الكهرباء: الفارق بين الإنتاج والمتاح اليوم “1350″ ميجاوات

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق ‏الكهرباء ‏‏‏وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن الفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم الاثنين يبلغ 1350 ‏ميجاوات، ‏‏‏مشيرا إلى أن تخفيض الأحمال أمس الأحد بلغ 800 ميجاوات منها 540 ميجاوات ‏أحمال مفصولة و 260 ميجاوات تخفيف أحمال بالتنسيق ‏‏مع المشتركين.‏‎‏ ‏

‏ وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن أقصى حمل متوقع اليوم الاثنين 22650 ‏ميجاوات ‏‏‏مقابل 22600 ميجاوات في ساعة الذروة أمس الأحد الذي بلغ فيه الحمل الأدنى ‏‏15112 ‏‏ميجاوات.‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الاثنين باللون الأخضر منذ ‏‏‏‏منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى الخامسة و 30 دقيقة مساءا.‏

> يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏‎‏‎‏ ‏

أ ش أ