هندي يترك داعش لتكليفه بتنظيف الحمامات.. ويؤكد: لا يهتمون بحفظ القرآن

أفادت تقارير صحافية أن طالبًا هنديًا توجه إلى العراق للانضمام إلى تنظيم الدولة عاد الى بلاده بعدما كلفه الجهاديون مهام صغرى مثل تنظيف الحمامات.

وغادر أريب مجيد (23 عاما) إلى العراق مع ثلاثة رفاق له في أواخر مايو، وعاد الطالب الذي سدرس الهندسة، الجمعة في طائرة إلى بومباي حيث تم توقيفه واتهمته وكالة التحقيقات الوطنية الهندية بالإرهاب.

وحسب موقع سكاي نيوز، قال مجيد لضباط الوكالة إن زملاءه كلفوه مهام وضيعة مثل جلب الماء لهم وتنظيف الحمامات بدل أن يشارك في المعارك، وفق ما نقلت عنه وكالة برس تراست اوف اينديا.

وأضافت الوكالة أنه اتصل بعائلته ليفصح لهم عن رغبته في العودة بعدما عانى من جروح لم يتلق العناية الضرورية لها إثر إصابته بالرصاص.

ونقلت عنه قوله لضباط الوكالة ” لم ينقلونني إلى المستشفى إلا بعدما توسلت إليهم”.

وقال “لم يكن هناك التزام بأي من تعاليم القرآن”.