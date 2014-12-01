الجيش السوداني يصد هجوما لقطاع الشمال على مناطق بجنوب كردفان

أعلن الجيش السوداني أن قواته تمكنت اليوم من صد هجوم شنه متمردو الحركة الشعبية قطاع الشمال على منطقة “الإحيمر” بولاية جنوب كردفان,نافيا مزاعم المتمردين بتمكن مقاتليهم من السيطرة على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد في بيان له اليوم أنه وفي الوقت الذي تفاوض فيه حكومة الخرطوم حول المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الأزرق” بأديس أبابا، على أمل الوصول إلى سلام شامل، تسللت الحركة الشعبية – قطاع الشمال – عبر الجبال وهاجمت منطقة “الإحيمر” بولاية جنوب كردفان.

وتابع الصوارمي “حاول المتمردون دخول المنطقة والاستيلاء عليها، غير أن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم الغادر وصدهم على أعقابهم مخلفين وراءهم جرحاهم وقتلاهم الذين مازال يجري حصرهم”.

وأشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية إلى أن الجيش احتسبت عند الله شهيدا واحدا، و22 جريحا.

وأكد عدم صحة البيان الذي أصدرته الحركة الشعبية-قطاع الشمال- بأنها استولت على قرية الإحيمر، مشددا على سيطرة الجيش الكاملة على المنطقة وقيامه مع القوات النظامية الأخرى بمواصلة العمل في تمكين الاستقرار وتأمين حياة المواطنين بالمنطقة.

أ ش أ