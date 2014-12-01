أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الجيش السوداني يصد هجوما لقطاع الشمال على مناطق بجنوب كردفان

Google+ Print
الجيش السوداني يصد هجوما لقطاع الشمال على مناطق بجنوب كردفان الجيش السوداني يصد هجوما لقطاع الشمال على مناطق بجنوب كردفان

وزير الدفاع السودانى

أعلن الجيش السوداني أن قواته تمكنت اليوم من صد هجوم شنه متمردو الحركة الشعبية  قطاع الشمال على منطقة “الإحيمر” بولاية جنوب كردفان,نافيا مزاعم المتمردين بتمكن مقاتليهم من السيطرة على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد  في بيان له اليوم أنه وفي الوقت الذي تفاوض فيه حكومة الخرطوم حول المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الأزرق” بأديس أبابا، على أمل الوصول إلى سلام شامل، تسللت الحركة الشعبية – قطاع الشمال – عبر الجبال وهاجمت منطقة “الإحيمر” بولاية جنوب كردفان.

وتابع الصوارمي “حاول المتمردون دخول المنطقة والاستيلاء عليها، غير أن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم الغادر وصدهم على أعقابهم مخلفين وراءهم جرحاهم وقتلاهم الذين مازال يجري حصرهم”.

وأشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية إلى أن الجيش احتسبت عند الله شهيدا واحدا، و22 جريحا.

وأكد عدم صحة البيان الذي أصدرته الحركة الشعبية-قطاع الشمال- بأنها استولت على قرية الإحيمر، مشددا على سيطرة الجيش الكاملة على المنطقة وقيامه مع القوات النظامية الأخرى بمواصلة العمل في تمكين الاستقرار وتأمين حياة المواطنين بالمنطقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا