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قوات الأمن تطالب معتصمى حملة “لا لتقسيم البحر الأحمر” بفض اعتصامهم خلال ساعة

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قوات الأمن تطالب معتصمى حملة “لا لتقسيم البحر الأحمر” بفض اعتصامهم خلال ساعة قوات الأمن تطالب معتصمى حملة “لا لتقسيم البحر الأحمر” بفض اعتصامهم خلال ساعة

طالبت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر مساء اليوم، المعتصمين داخل عدد من الخيام بمدينة​ ​القصير جنوب البحر الأحمر والذي دعت له حملة لا لتقسيم البحر الأحمر لرفض مقترح التقسيم وتبعية القصير لمحافظة قنا بسرعة فض وإنهاء الاعتصام وإزالة الخيام.

ومنحت الأجهزة الأمنية مهلة ساعة للمعتصمين لإنهاء الاعتصام وإزالة الخيام والا يتم إنهاء الاعتصام بالقوة كانت حملة لا لتقسيم البحر الأحمر أقامت عدة خيام للاعتصام ودعوة أهالي المدينة للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية وطالبت الحملة بتدخل الرئيس  ووقف وإلغاء مقترح التقسيم.

كانت مدينة القصير قد شهدت عصيان مدني وعدم ذهاب الموظفين لأعمالهم وغياب جماعي للطلاب عن مدارسهم يومي الأربعاء والخميس الماضيين رفضا لمقترح التقسيم.

 

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