أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأعلى للآثار يقرر تحديد حرم لمواقع أثرية بالقاهرة للحفاظ عليها

Google+ Print
الأعلى للآثار يقرر تحديد حرم لمواقع أثرية بالقاهرة للحفاظ عليها الأعلى للآثار يقرر تحديد حرم لمواقع أثرية بالقاهرة للحفاظ عليها

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار تحديد حرم لعدد من المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة ومنها حوض السلطان قايتباي، ومشهد أخوة يوسف، وسبيل ومدفن سليمان أغا الحنفي، وكنيسة العذراء وقبة القاصد بحي الجمالية.

وأكد الدماطي في تصريح له عقب الجلسة،أن تحديد حرم لهذه المواقع الأثرية سيساهم بشكل كبير في الحفاظ عليها لما لها من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة، بالإضافة إلى حمايتها من التعديات التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة ناقش كذلك تعديل اللائحة الخاصة بالتصوير في الأماكن الأثرية وإقامة الحفلات بها والتي لم يتم تعديلها منذ عام 2002، موضحا أنه تم البدء في تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة تكون منوطة بوضع ضوابط ومعايير يتم على أساساها فتح المناطق الأثرية للتصوير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا