الأعلى للآثار يقرر تحديد حرم لمواقع أثرية بالقاهرة للحفاظ عليها

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار تحديد حرم لعدد من المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة ومنها حوض السلطان قايتباي، ومشهد أخوة يوسف، وسبيل ومدفن سليمان أغا الحنفي، وكنيسة العذراء وقبة القاصد بحي الجمالية.

وأكد الدماطي في تصريح له عقب الجلسة،أن تحديد حرم لهذه المواقع الأثرية سيساهم بشكل كبير في الحفاظ عليها لما لها من أهمية تاريخية وأثرية كبيرة، بالإضافة إلى حمايتها من التعديات التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة ناقش كذلك تعديل اللائحة الخاصة بالتصوير في الأماكن الأثرية وإقامة الحفلات بها والتي لم يتم تعديلها منذ عام 2002، موضحا أنه تم البدء في تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة تكون منوطة بوضع ضوابط ومعايير يتم على أساساها فتح المناطق الأثرية للتصوير.

أ ش أ