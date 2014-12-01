أخطاء تفسد فوائد السلطات

تعدّ السلطة طبقاً صحياً وسهل التحضير، إذ يقتصر إعدادها على تقطيع الخضر، وإضافة الصلصة إليها، لذا تجعلها السيدات جزءاً لا يتجزأ من نظامهن الغذائي اليومي.

ولكن، هناك بعض الأخطاء، التي تحوّل هذه الوجبة المفيدة إلى غير صحيّة؛ مركز التغذية Low Cal Diet Clinic يسلّط الضوء عليها، في ما يأتي:

1.الدهون

حاولي تجنّب المكوّنات الآتية في السلطات:

- قطع الخبز المحمص: على الرغم من أنها صغيرة الحجم، وغنيّة ببعض المغذيات، تحتوي قطع الخبز المحمّص على "الكربوهيدرات" المكرّرة، التي لا تساهم في شعورك بالشبع لمدة طويلة. لذا، استعيضي عنها بشرائح الخبز بالقمح الكامل.

- خبز "التورتيلا" أو "نودلز الوانتوون": صحيح أنها تضفي على السلطة مذاقاً لذيذاً، إلا أنها غنيّة بالسعرات الحرارية ، و"الصوديوم"، والدهون المتحولة. لذا، استعيضي عنها بملعقة كبيرة من المكسرات، أو البذور، أو الفلفل.

- الجبن المبشور: إنّ المشكلة التي تواجه كثيرات هي عدم قدرتهنّ على التحكّم بكمية الجبن التي يستهلكنها، علماً أن الجبن المبشور غنيّ بالسعرات الحرارية. عوضاً عن ذلك، اختاري الجبن قليل الدسم، واكتفي بتناول شريحة بحجم الإبهام.

2.تشكيلة غير كافية من الخضر: لا يعدّ انعدام التنوّع في مكوّنات السلطة خطأ فادحاً، إلا أنه قد يؤدي إلى سلطة مملّة لا تشعرك بالشبع! تذكري أنّ الخضر توفّر لك مروحةً واسعةً من الفيتامينات والمغذيات.

3.عدم تناول كمية البروتين الصحية (الإكثار أو التخفيف)

من المهمّ جداً تضمين السلطة بكمية من البروتينات الصحيّة، إذ أنّ الأمر قد يشعر بالشبع على الأقل لبضع ساعات، ما يزوّد الجسم بالطاقة، ويساعد على بناء العضلات ويعزّز من عملية الأيض.

وبما أنّ السلطات محصورة أحياناً بالحميات، قد تفقدين هذه الميزة إن أفرطت في وضع البروتين فيها، ما يؤدي إلى زيادة في الوزن عوضاً عن خسارته.

4.صلصة غير مناسبة!

خذي بعين الاعتبار كمية الدهون التي تضيفينها إلى الصلصة، إذ أنّ هذه الأخيرة السبب الرئيس الذي يحوّل السلطة من طبق صحي إلى آخر غير مناسب.

ومن بين الصلصات الصحية التي يمكنك إعدادها، "سيدتي نت" يقدّم لك في ما يأتي طريقة إعداد "صلصة المايونيز والأعشاب".

*لإعداد نصف كوب من هذه السلطة، أنت بحاجة إلى مزج ملعقة كبيرة من "المايونيز" الخالي من الدسم (لايت)، وأعشاب، وملعقة صغيرة من الخردل، وملعقتين كبيرتين من خلّ التفاح، ورشة من الملح، ورشة من الفلفل الأبيض.

5.الاستغناء عن النشاء: إن كنت تحاولين خسارة الوزن، حاولي ألا تستغني عن كلّ أنواع النشويات التي قد ترغبين باستهلاكها. أضيفي كمية بسيطة من "الكربوهيدرات" الكاملة والغنيّة بالمغذيات إلى السلطة، مثل: الكينوا، والبطاطس المسلوقة، والخبز الأسمر،.. للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن، ما يجعلك تشعرين بالشبع، كما وأنه سيزوّدك بالطاقة الضرورية للساعات التالية.

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