وكيل نقابة الممثلين عن دينا الشربيني:من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر

رداً على رفض عدد كبير من الممثلين لقرار وقف الممثلة المصرية دينا الشربيني عن التمثيل، بسبب حبسها في قضية مخدرات لمدة عام، وإصدار بيان من جبهة الإبداع المصرية للدفاع عن الحريات يرفض القرار أيضاً، قال وكيل نقابة الممثلين سامح الصريطي لـ"سيدتي نت" إنه حزين لمنع دينا من التمثيل، وإنه لولا القانون الذي ينص على المنع، لما كانت النقابة اتخذت هذا القرار الصعب للغاية قائلاً "من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر".

وأوضح الصريطي أنه مع كل ردود الأفعال الرافضة للقرار ويؤيدها، وقال "الذنب لا تتحمل النقابة بل القانون، فكيف تخترق النقابة قوانينها؟".

وعن وجود عدد من الفنانين تورطوا بأفعال مشابهة ولم تتخذ النقابة تجاههم قراراً بالإيقاف حسب ما ورد في بيان جبهة الإبداع، قال الصريطي "قد يكون هناك من تورط أو قبض عليه لكن لم يتم إصدار حكم نهائي بحقه، كما أن معظم هذه الحالات كانوا من أعضاء نقابة الممثلين وليس مثل دينا تعمل بتصريحات".

وكانت الممثلة دينا الشربيني قد سجنت منذ عام بتهمة حيازة المخدرات، وعندما خرجت بعد قضاء فترة العقوبة، فوجئت بقرار منعها من التمثيل عملاً بالمادة رقم 6 من قانون النقابة، التي تمنع حصول الممثل على تصريح بالعمل إذا تم سجنه في قضية مخلة بالشرف أو قضية جنائية.