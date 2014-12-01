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كيفين سبيسي يُعطي فرصة نادرة لـ35 شاباً وفتاة من الشرق الأوسط

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الإثنين 01-12-2014 18:51

في مبادرة مميّزة ونادرة، أعلن النجم العالمي Kevin Spacey إطلاقه مبادرة تدريب 35 شاباً وفتاة من الشرق الأوسط، بالتعاون مع "أكاديميا الشرق الأوسط لفنون المسرح".
وأوضح الممثل في سجّله في داخل كواليس مسلسله التلفزيوني الجديد "House of Cards" أنّ شروط الالتحاق بهذا التدريب هي أنّ يتراوح عمر المشارك بين 18 و25 عاماً، وأن يكون لديه اهتمام بالفنون المسرحية وبالرقص والرياضة.
وأشار Kevin إلى أنه بعد اختيار المتدرّبين الذين تنطيق عليهم الشروط، سيتولى هو بنفسه، مع فريق متخصص، تعليمهم فنّ الأداء المسرحي، بالإضافة إلى تنفيذه وفريقه عرضاً مسرحياً، سيقومون ببطولته كي يُعرض أمام الجمهور.
ويعود سبب إطلاق هذه المبادرة، بحسب ما قال الممثل الحائز جائزة أوسكار، إلى حرص مؤسسته، التي تحمل اسمه منذ 4 أعوام، على رعاية المواهب الشابة في مجال الأفلام والفنون المسرحية، وتقديم الدعم المالي لهم.
وعن الهدف الرئيسيّ من تعاون مؤسسة Kevin Spacey مع "أكاديميا الشرق الأوسط لفنون المسرح"، قال Kevin إنه أراد التركيز على الشباب المتحمّس للعمل الجادّ، والذين لم تتسنَّ لهم فرصة العمل في المجال الفني.
يُذكر أنّ كافة تفاصيل المشاركة في مباردة "Home Grown"، التي أطلقها Kevin Spacey، عبر مؤسسته، موجودة على موقع الأكاديميا "Middleeasttheatre.org".

 

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