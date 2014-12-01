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نانسي عجرم وصابر الرباعي في ضيافة طيران الإمارات

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نانسي عجرم وصابر الرباعي في ضيافة طيران الإمارات نانسي عجرم وصابر الرباعي في ضيافة طيران الإمارات

الثلاثاء 02-12-2014 18:25

استضافت طيران الإمارات في دبي أخيراً المطرب صابر الرباعي والمطربة نانسي عجرم. وأحيا الفنانان المتألقان حفلين كبيرين في دبي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية السابعة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي. وحضر الحفلين، اللذين نظمتهما طيران الإمارات، جمع من كبار شخصيات المجتمع الإماراتي والعربي والمشاركين في الاجتماعات وممثلي وسائل الإعلام.
واستمتع النجمان المتألقان خلال رحلتيهما مع طيران الإمارات بين تونس ودبي وبين بيروت ودبي بالخدمات الراقية التي توفرها الناقلة، كما حظيا بترحيب مميز من مضيفات ومضيفي طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء.

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