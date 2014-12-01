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ابنة كيم كردشيان تخطف الأضواء منها

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الإثنين 01-12-2014 17:22

برغم أن نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian قامت بالعديد من الأمور المهمّة هذا العام، والتي كان باستطاعتها أن تشكر الله عليها في عيد الشكر، وأهمّها زواجها، فإنّها وجدت أنّ ابنتها North West هي الشيء الوحيد الذي يجب أن تشكر الله عليه.
واللافت أنّ النجمة نشرت صورة مميّزة لابنتها، وهي ترتدي الفرو، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "أنا شاكرة كثيراً وجود صديقتي المفضّلة".
وكانت عدسات الباباراتزي قد التقطت صوراً لـ Kim Kardashian مع ابنتها بنفس الإطلالة في بيفرلي هيلز، حيث تمكّنت North ، التي كانت ترافق والدتها إلى الـspa من خطف الأضواء بإطلالتها كـ"فاشنيستا".
يُذكر أنّ Kim Kardashian صرّحت مؤخّراً في مقابلة مع إذاعة إسترالية بأنها لا تمانع في أن تتصدر ابنتها غلاف أيّ مجلة عارية، وهي لن تعارضها في أيّ شيء تريده، فمن غير المقبول أن تحرمها من أفعال أقدمت هي عليها وفخورة بها.

 

 

 

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