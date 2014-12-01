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الطنبورة ونوبا تور تحتفلان بذكرى رحيل الفنان النوبى سيد جمال الجمعة

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الطنبورة ونوبا تور تحتفلان بذكرى رحيل الفنان النوبى سيد جمال الجمعة الطنبورة ونوبا تور تحتفلان بذكرى رحيل الفنان النوبى سيد جمال الجمعة

تحتفل فرق الطنبورة البورسعيدية و نوبا نور النوبية بالذكرى الـ 35 لرحيل الفنان سيد جمال الاب الروحى للفن النوبى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 5 ديسمبر على المسرح المكشوف .

 وتقدم الطنبورة باقه من الاغانى التراثية الفلكلورية والموسيقى الشعبية البورسعيدية ،,منها “أصبحت في أسر الذي ملكني ، كان لي قلب ، هجرني حبيبي ، ما توبي يا حلوة ، نوح الحمام ، ويالليل ، قولوا لبحر العشق” .

 كما تقدم فرقة نوبانور مزيج من الموسيقى والرقص والاغاني التي تعكس اللون الفنى النوبى المميز الى جانب عددا من اعمال الراحل سيد جمالو، منها “اي جا سمحوا ، ندمنم ، ادوسي ، اركيلمونا ، نانا ماستو ،سافروسونا ،جوردي” .

 الجدير بالذكر ان الطنبورة فرقة موسيقية غنائية أسسها زكريا إبراهيم عام 1989 في بورسعيد بهدف جمع وحفظ واحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد وربطه بالحياة القومية فى  ، يعزف اعضائها على الات  الصاجات، المثلث ، الرق، والطبول الى جانب الالتين الاساسيتين  السمسمية والطنبورة .

شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات بمختلف دول العالم منها اسبوع أنوار مصر في باريس – ( فرنسا ) ، عمان للفرق المستقلة ( عمان ) ، جرش الدولي    ( الاردن ) ، مهرجان موسيقي الشعوب ( ايطاليا ) ، المهرجان الدولي للأغنية والموسيقي ( كندا ) وحازت علي جائزته الأولى ومهرجان ري اورينت ( السويد ) كما تقدم في بورسعيد عرضا أسبوعيا وعرضين سنويين بالاضافة إلي عروضها المستمرة في قري ومدن وعواصم أقاليم مصر .

اما فرقة نوبا نور النوبية وقدمت عروض محلية عديدة في المدن المصرية، إلى جانب قيامها بأول جولة عالمية في إنجلترا، ومشاركتها في مهرجان WOMAD بانجلترا عام 2012 .

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