بالصور: محافظ مطروح يتفقد مركز شباب الأبيض

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور – محافظ مطروح – بتفقد مركز شباب الأبيض بقرية أم الرَخَم، للوقوف على أسباب تأخر أقامة مركز الشباب، و يرافقه السيد الامام السكرتير العام، وعبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح ومصطفى عيسى مدير الشباب والرياضة، والأجهزة المعنية بالمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح مدير الشباب والرياضة، حول أسباب توقف انشاء مركز شباب الأبيض، حتى الان، بسبب عدم وجود أمر تخصيص لمركز الشباب.

وعلى الفور قرر المحافظ، اصدار أمر تخصيص لمركز شباب الأبيض، ليتم البدء فى انشاء مركز الشباب، لخدمة شباب منطقة أم الرخم.

كما تفقد المحافظ مركز شباب القصر بعد تطويره بتكلفة 550 الف جنيه، وتفقد الملعب الخماسي الجديد بمركز الشباب، الذى تم تطويره بتكلفة 470 الف جنيه المجهز بنجيل صناعي.

وأكد مدير الشباب والرياضة، بان عد الملاعب المقامة بالنجيل الصناعي بمطروح، وصلت إلى 17 ملعب وبدعم محافظ مطروح لهذه الملاعب الجديدة التى سيتم أقامتها بمراكز المحافظة الثمانية، ستصل إلى 27 ملعب نجيل صناعي بنهاية العام.

وشدد المحافظ على وضع مبلغ رمزي لتأجير الملعب، للقدرة فى ما بعد على عمل الصيانة اللازمة للمعلب.

كما تفقد المحافظ مدرسة أم المؤمنين بنين الابتدائية بمنطقة أم الرخم، لمتابعة سير العملية التعليمية، والذى أكد بانه سيقوم بالمرور على المدرسة بعد أسبوعين من اليوم، للتعرف على مستوى الطلبة فى جميع المراحل السنية بالمدرسة.

وفى نهاية جولة المحافظ التفقدية لمنطقة القصر، قرر توقيع غرامة قدرها 10 الف جنيه على أحد أصحاب العمارات السكنية الجديدة بمنطقة البوسيت، لإشغاله الرصيف والشارع، بوضع مواد بناء بكميات كثيرة، مما يعرقل سير السيارات بالمنطقة.