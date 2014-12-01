جنح بني مزار تبرئ 15 إخوانيًّا بينهم برلماني ووكيل وزارة سابقان

قضت محكمة جنح بني مزار بالمنيا، برئاسة المستشار محمد المنيسي، الاثنين، ببراءة 15 من أنصار الإخوان في قضية تجمهر وشغب بمدينة بنى مزار، بالمنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، العام الماضي.

وشمل قرار البراءة كلاً من، ممدوح مبروك، مدير المكتب الإدارى للإخوان بالمنيا، ووكيل وزارة تعليم المنيا الأسبق، ومصطفى عبدالخالق مهدى، القيادي بالجماعة، وحمدى خليفة عبدالنبى، برلمانى سابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، و12 آخرين.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا قد ألقت القبض على المتهمين أواخر شهر ديسمبر من العام الماضى، لاتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر، وتم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية على ذمة القضية، وقضت المحكمة ببراءتهم اليوم.