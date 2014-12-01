الفيديو.. محافظ دمياط يشهد أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بشوارع المدينة

شهد اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، أعمال تطوير طريق شطا دمياط بطول 5.5 كيلو متر من ميدان الشهابية، وحتى كمين مدخل دمياط ناحية بورسعيد، حيث انتهت الشركة المنفذة من زرع البلدورات والأشجار بالجزيرة الوسطى، وكذلك أعمال الرصف.

و وجه المحافظ بتركيب حواجز النيوجيرسي على جانبي الطريق، كما تفقد المحافظ الطريق العمومي بعزبة اللحم، وطلب بيان بحصر البيارات، وخطوط المياه من ميدان الشهابية حتى الشارع الحربي، كما تفقد أعمال الرصف بشارع زقزوق.

وقرر إزالة أحد المنازل الآيلة للسقوط، والغير مأهولة، والتي تشكل خطر داهم قبل إجراء عملية الرصف بالشارع.

و واصل المحافظ جولته، لتفقد أعمال الرصف في منطقة زهران بعزبة اللحم، وأرض مريم.

وأوضح بأن حجم أعمال الرصف، التي تمت بشوارع دمياط، قد بلغت 20 ألف متر مسطح بالمدينة توابعها، مؤكداً على أنه، سيتم تنفيذ رصف 55 ألف متر مسطح أخر ضمن خطة 2014/2015 بشوارع دمياط، كما التقى المحافظ بأهالي المنطقة، وإستمع مطالبهم ووعد بحلها.

وواصل المحافظ جولته، لتفقد أعمال الرصف بشارع المدابغ بوسط مدينة دمياط، كما تفقد إنتاج الخبز بغرف المدابغ، وتجول داخل المخبز، وقام شخصياً بمزاولة عملية توزيع الخبز للمواطنين، وإطمئن على جودة الإنتاج.

كما تفقد المحافظ معرض الإنتاج الحربي بشارع المدابغ، وشهد نماذج من الأثاث المدرسي ومنصات القضاء، وطلب بالالتزام بمعايير الجودة في

> المعروضات، كما وجه بأهمية التعاقد مع الورش الصغيرة لعرض منتجاتهم خلال المعرض.

وشهد تجديد البلدورات بالجزيرة الوسطى، واكد على سرعة إنهاء أعمال الرصف، بمناطق الصيانة، أولاً بأول، لتيسير حركة المواطنين، والعمل على راحتهم.