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«المصرية للمطارات» تعقد اجتماعًا للجنة الفنية العليا

  • مصر
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عقد بمقر الشركة المصرية للمطارات، الاثنين، اجتماع اللجنة الفنية العليا لخطط الطوارئ برئاسة اللواء طيار محمد مصطفى صادق، نائب رئيس الشركة، وذلك لمناقشة موقف مطارات الشركة في تنفيذ خطط الطوارئ بوجه عام والمتطلبات ومعوقات أعمال إجراء خطط الطوارئ ومواجهة الآحداث الطارئة بالمطارات.

ناقش الاجتماع تفعيل إجراءات السلامة في المبانى الإدارية بالمطارات وإعداد أطقم مسعفين وتنفيذ دورات تدريبية في الإسعافات الآولية بنسبة 25% من قوة العاملين في كل مطار وتدريب الآفراد المشاركة في تجربة الطوارئ على أعمال الإنقاظ وقت حدوث الآزمات وصدور بيانات إعلامية أثناء وبعد وقوع الأزمة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد رشاد، المستشار الطبي لرئيس مجلس الإدارة، وعماد إمام، المستشار الإعلامي للشركة، والمهندسة عفاف غبور، مدير عام خدمات الركاب، ورضا السيد، مدير عام الشؤون المالية، وإبراهيم البنهاوي، وعمرو يحيى ووائل حته، مديري إدارة التدقيق وخطط الطوارئ، وهشام النحراوي، كبير إخصائي تأمين سلامة الطيران، ورجب حندوق، كبير إخصائي تأمين سلامة طيران، وسهام عصمت، وشيماء سراج، أخصائي عمليات بقطاع المطارات.

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