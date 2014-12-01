«الصرف» تطالب «القاهرة» بـ650 ألف جنيه لرفعها أمطار الأسبوع الماضي

طالبت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، الاثنين، محافظة القاهرة بسداد 650 ألف جنيه قيمة رفع مياه الأمطار من الشوارع الأسبوع الماضي، والتى بلغت 300 ألف متر مكعب.

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، في تصريحات له، الاثنين، إن الشركة استخدمت 80 شفاطا وسيارات وعمالة عملت على ورديتين بتكلفة 100 ألف جنيه للوردية الواحدة، وتم رفع 300 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بسعر جنيه ونصف للمتر، يضاف إليها تشغيل محطات الصرف والمعالجة.

وأشار إلى أن الشركة فعلت ذلك لمساعدة المحافظة، لأن مسؤولية الأمطار تقع على هيئة نظافة وتجميل القاهرة والشركات الأجنبية التي تعاقدت معها المحافظة.