ضبط 6 من تنظيم الإخوان مطلوب ضبطهم وإحضارهم في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المطلوب ضبطهم وإحضارهم في وقائع اقتحام المنشآت الشرطية بالمديرية.

وكانت أجهزة الأمن قد واصلت جهودها لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من الجهات القضائية في وقائع اقتحام بعض المواقع الشرطية والهامة، وتمكنت من ضبط 6 متهمين، “هم محمد شعبان عباس الأسمر – 28 عامًا – عاطل”، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية اقتحام قسم شرطة إمبابة والانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي، و”محمد سيد أحمد خليل زعفان – 47 عامًا – محاسب، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا تفجير أبراج كهربائية، اقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران به وسرقة محتوياته، وتجمهر وتظاهر، و”أشرف محمد كامل عبيد – 42 عامًا” مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين اقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران به وسرقة محتوياته، وتجمهر وتظاهر، و”عبدالرحمن جلال حسن محمد – 29 عامًا – طبيب بشرى”، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية أمن دولة عليا تفجير أبراج الضغط العالي.

ومن بين المتهمين الذين تم القبض عليهم، “أيمن ربيع محمد إسماعيل” – قيادى بتنظيم الإخوان الإرهابي، شهرته “أيمن تعلب – 36 عامًا – سائق”، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية اقتحام مركز شرطة العياط وإضرام النيران به وسرقة محتوياته.

وقد تم ضبطه أثناء قيامه بحشد المواطنين وحثهم على استخدام العنف ضد قوات الشرطة بمدخل قرية منشأة فاضل – محل إقامته – بطريق مصر أسيوط الزراعي، و”مختار سعد محمد عبدالفتاح – 25 عامًا – سائق”، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إضرام النيران بنقطة شرطة بهرمس.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

أ ش أ