ملك الأردن يغادر إلى واشنطن في زيارة عمل يلتقي خلالها «أوباما»

غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عمان، الإثنين، في زيارة عمل إلى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الخامس من ديسمبر الحالي، لبحث سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأن الملك عبدالله الثاني سوف يلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وقيادات مجلسي الشيوخ والنواب وممثلين عن أبرز مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن.

وكان الديوان الملكي الهاشمي ذكر، الأسبوع الماضي، بأن أجندة مباحثات الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي ستتناول سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك جهود التعامل مع وتيرة العنف المتصاعد في المنطقة وسبل استئناف مفاوضات السلام وفقا لحل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيبحثان تطورات الأوضاع في سوريا بما في ذلك أثرها على الأردن إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتطويرها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.