محلب يناقش مع وزير الصناعة خطة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعا، صباح اليوم، مع وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، لمناقشة خطة النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محلب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وسيتم تقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج والتسويق لمنتجاتها.

وصرح وزير الصناعة، بأنه عرض على رئيس الوزراء خطة إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المناطق الصناعية، بهدف ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى، كصناعات مغذية لها.

وأضاف عبد النور أنه يتم أيضا رسم خريطة على مستوى الجمهورية للصناعات اليدوية والحرفية المتوطنة في القرى والمراكز المختلفة، كما يتم التنسيق بين الجهات المختلفة المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقديم المساندة والدعم الفني اللازم لتسويق منتجات هذه المشروعات في الداخل والخارج.

أ ش أ