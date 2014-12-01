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حزب الإرادة يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد

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حزب الإرادة يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد حزب الإرادة يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد

محمود مرزوق رئيس حزب الإرادة

طالب الدكتور محمود مرزوق رئيس حزب الإرادة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل الإنتخابات البرلمانية حتى إستقرار الأوضاع بالبلاد، مشيراً الى ان الوضع الحالى فى البلاد لا يسمح بوجود برلمان قوى يستطيع دعم الرئيس.

وأضاف مرزوق فى بيان له اليوم، ان القوى السياسية فى وضع يرثى له الأن، حيث انه حتى الآن لم تستقر القوى على تكتل واحد نستطيع من خلاله الحصول على أغلبية البرلمان لمنع وصول الخلايا النائمة من الإخوان المسلمين الى البرلمان.

كما أكد رئيس حزب الإرادة، الى انه من الضرورى إنتظار تقسيم المحافظات الجديد حتى يتنسى النظر فى الدوائر الإنتخابية وتأثيرها.

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