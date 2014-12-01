“الرقابة المالية”: تأسيس شركات برؤوس أموال 30 مليار جنيه في 10 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها وافقت منذ بداية العام الجاري وحتي أكتوبر الماضي على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بنحو 2803 موافقات بقيمة مصدرة قدرها نحو 30 مليار جنيه، مدفوع منها 17 مليار جنيه.

وذكر بيان للهيئة اليوم أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 23ر504 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية نفس الشهر العام السابق بنسبة 25.3% وبنسبة 18.1% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013.

وأوضح أن مؤشر البورصة الرئيسى “إيجي إكس 30″ زاد بنسبة 47.5% عند مقارنة إغلاق نهاية أكتوبر 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق و صعوداُ بنسبة 34.4% مقارنة ببداية العام.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر أكتوبر 2014 بلغ نحو 274 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 160 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 4.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها “حكومية – شركات” نحو 58.6 مليار جنيه منذ بداية العام.

أ ش أ