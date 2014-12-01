أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“وزير التموين”: الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات يناير المقبل

Google+ Print
“وزير التموين”: الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات يناير المقبل “وزير التموين”: الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات يناير المقبل

وزير خلال المؤتمر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، أن الجولة التي قام بها الرئيس إلى أوروبا خلال الأسبوع الماضي، كانت ناجحة مثل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

وأضاف حنفي خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة “المال جي تي إم”، صباح اليوم، تحت عنوان “دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي”، أن دولة عادت إلى مكانها الرئيسي والإقليمي في المنطقة العربية بعد  زيارة مصر إلى أوروبا.

وتابع حنفي أن تعمل على فتح أبواب وتحالفات استراتيجية مع رجال الأعمال الأجانب، بدلاً عن فكرة المنح وغيرها.

ومضى يقول حنفي: “بورصة شيكاغوو ستأتي إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأن المراسلات مع هذه البورصة مستمرة إلى الآن”.

وأشار حنفي إلى أن منظومة الخبز الجديدة تسير بشكل منتظم، مضيفاً أن الحكومة نفذت هذه المنظومة في 20 محافظة، وأنه جاري الآن تنفيذ المنظومة في الـ 7 محافظات الأخرى، قائلاً: “سننتهي من منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات في أول يناير المقبل.. وأنه لا يوجد مشاكل لدى الوزارة في هذه المنظومة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب