“وزير التموين”: الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات يناير المقبل

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، أن الجولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى أوروبا خلال الأسبوع الماضي، كانت ناجحة مثل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

وأضاف حنفي خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة “المال جي تي إم”، صباح اليوم، تحت عنوان “دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي”، أن دولة مصر عادت إلى مكانها الرئيسي والإقليمي في المنطقة العربية بعد زيارة مصر إلى أوروبا.

وتابع حنفي أن الحكومة تعمل على فتح أبواب وتحالفات استراتيجية مع رجال الأعمال الأجانب، بدلاً عن فكرة المنح وغيرها.

ومضى يقول حنفي: “بورصة شيكاغوو ستأتي إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأن المراسلات مع هذه البورصة مستمرة إلى الآن”.

وأشار حنفي إلى أن منظومة الخبز الجديدة تسير بشكل منتظم، مضيفاً أن الحكومة نفذت هذه المنظومة في 20 محافظة، وأنه جاري الآن تنفيذ المنظومة في الـ 7 محافظات الأخرى، قائلاً: “سننتهي من منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات في أول يناير المقبل.. وأنه لا يوجد مشاكل لدى الوزارة في هذه المنظومة”.