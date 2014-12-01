9 ديسمبر.. ملتقى التوظف الأول لخريجى جامعة المنوفية

تقيم جمعية رعاية خريجي جامعة المنوفية، الملتقى الأول لتأهيل الخريجين لمواكبة سوق العمل، فى التاسع من ديسمبر القادم بفندق جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والأعمال الحرة، وكبرى شركات المقاولات والصندوق الاجتماعي.

وأعلنت مرفت بطيقة المدير التنفيذى للجمعية أن الجمعية تهدف إلى مساعدة الخريجين من جامعة المنوفية، للحصول على فرص عمل مناسبة والدفاع عن حقوقهم، وعمل مشروع للرعاية الصحية للخريجين وأسرهم فى أكبر المستشفيات والمراكز الطبية.

يذكر أن جمعية رعاية خريجى جامعة المنوفية مشهرة برقم 867 لسنة 96 وتابعة للشئون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مغاورى شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور فوزى عطوة أمين الجمعية، وعضوية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور محى الدين هدهود نائب رئيس الجامعة الأسبق، وسكرتارية وائل خلوصى.