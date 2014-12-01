وزير التموين: الاستثمار المبدئي في مشروع “دمياط” يبلغ 15 مليار

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور، خالد حنفي، أن الحكومة الحالية تَتحرك نحو تجاه البحث عن مشروعات يتم تنفيذها في أسرع وقت، خلال المرحلة المُقبلة التي أبرزها مشروعي ميناء دمياط، وقناة السويس.

وأضاف حنفي خلال مؤتمر نظمته شركة “المال جي تي ام”، صباح اليوم، تحت عنوان “المستقبل الاقتصادي لمصر من خلال عيون أصحاب الرؤيا للأعمال”، أن الحكومة تعمل بشكل غير تقليدي في مشروع قناة السويس ودمياط، قائلاً: “المشروعان يحققان طفرة في الاقتصاد المصري”.

وتابع حنفي أن مشروع دمياط التي تقوم الحكومة حالياً على تنفيذه، ليس رؤية لأنه الآن يتم تنفيذه على أرض الواقع، مضيفاً أن مدة الانتهاء من هذا المشروع كانت تتطلب أربع أعوام، إلا أن الحكومة ستعمل على الانتهاء منه خلال عامين فقط.

وأضح حنفي أن الاستثمار المبدئي في مشروع دمياط حوالي 15 مليار، وذلك للبنية التحتية للمشروع، والتجهيزات المبدئية، وإقامة صوامع وغيرها، مضيفاً أن تكلفة المشروع ليست من موازنة الدولة وإنما من جهات مختلفة.

ومضى يقول حنفي: “نعمل حالياً على التحالف مع بعض دول الجوار للمشاركة في مشروع دمياط العملاق، ولعمل نقاط ارتكازية محورية”، موضحاً أن هذا المشروع يضغ مصر في مكانها المحوري، قائلاً: “نتحرك في هذا المشروع بقوة.