وزير النقل يلتقى الفريق مميش واستشارى دار الهندسة لمناقشة “مخطط شرق بورسعيد”

التقى، اليوم الإثنين، المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، في مقر الوزارة، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمختصين من وزارة النقل مع استشاري مشروع تنمية محور قناة السويس (دار الهندسة ) وذلك لبحث أخر المستجدات التى تم وضعها بالمخطط العام لمحور تنمية قناة السويس وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التى تتم بميناء شرق بورسعيد والذى يأتى فى إطار المناقشات التى جرت خلال الأسبوع الماضى حول التعديلات التى ارتأتها الوزارة بالمخطط العام لميناء شرق بورسعيد .

وقام الإستشاري ( دار الهندسة ) بعرض عدة مقترحات للمخطط العام لميناء شرق بورسعيد تتضمن دمج منطقة ساحات الحاويات في شمال الميناء ودمج المنطقة اللوجيستية جنوب الميناء .

وأبدت وزارة النقل بعض الملاحظات بشان المناطق اللوجيستية المقترحة وطلبت بالأخذ في الاعتبار البنية الاساسية الموجودة فعلياً والتى تم تنفيذها مسبقاً وذلك تخفيضا للتكاليف والوقت كما طلبت الوزارة الاخذ في الاعتبار التوسعات المتوقعة في ميناء دمياط من حيث احجام وتداول الحاويات.

وقد تم المناقشة والاتفاق على الالتزام بالمخطط العام لميناء شرق بورسعيد ( المرحلة الأولي والثانية ) بصفة المبدأ لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلية والمتوقع لها اسبوعين.

وتم مناقشة المخطط المقترح لميناء العين السخنة وهو مطابق لما سبق تقديمة من وزارة النقل مع بعض التعديلات الطفيفة.

وقد تقرر عقد الاجتماع القادم بعد اسبوعين للوصول للمقترح النهائي لميناء شرق بورسعيد شاملاً كافة الانتشطة المقدمة من وزارة النقل (تداول الحاويات والتجارة العامة والصب السائل والجاف بالاضافة للمناطق اللوجيستية ).

وتم مناقشة مقترحات الطرق والسكة الحديد لربط المحور بشبكة الطرق الجديدة والجاري تنفيذها وكذلك مسارات السكة الحديد العابرة اسفل قناة السويس من خلال الانفاق في بورسعيد والاسماعيلية .