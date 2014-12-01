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جمعية “أصدقاء مدينة زويل للعلوم” تكرم طلاب بهندسة منوف

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جمعية “أصدقاء مدينة زويل للعلوم” تكرم طلاب بهندسة منوف جمعية “أصدقاء مدينة زويل للعلوم” تكرم طلاب بهندسة منوف

 

مدينة زويل

كرم وفد من جمعية أصدقاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، طلاب أعضاء فرق المشروعات الفائزة بجوائز محلية وعالمية بكلية الهندسة الإليكترونية بمنوف جامعة المنوفية .

وأشار الدكتور سعيد الحلفاوى عميد الكلية الى أن التكريم يأتى على هامش مؤتمر ” تستطيع ” الذى عقدته الجمعية بالكلية لتكريم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية وطالب عميد الكلية الطلاب ببذل المزيد من الجهد من أجل الإستمرار ورفع اسم الكلية عالياً، وأكد على أن الوصول الى القمة سهل ولكن الصعب هو الحفاظ عليها.

قام الوفد بتكريم الفرق المشاركة بالمشروعات وقد تم تكريم المهندسة رضوى ابراهيم ممثلاً عن فريق مشروع خط الإنتاج الذكى والمهندس محمود حسب النبى ممثلاً عن فريق واصل والمهندس أحمد الجروانى ممثلاً عن فريق الهولوجرام الطبى .

كما قام الوفد بتكريم فريق ” Uno ” الحاصل على المركز الثالث عالمياً بالمسابقة التى أقيمت بدولة المغرب فى تصميم وابتكار روبوت صديق للفلاح وقام الوفد بتكريم المهندس أحمد الشاعر سفير جوجل بالمنوفية .

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