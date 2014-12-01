فصل طالبة ثانوى نهائيا أدعت كذبا بتعدى مدرس عليها بالمنوفية‎

أكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اليوم الاثنين، أنه تم فصل الطالبة أمينة نوح فودة 15 سنة طالبة بالصف الاول القانوى بمدرسة الثانوية التجارية بنات بمدينة منوف وذلك لادعاها كذبا بتعدى مدرس رياضيات عليها وأصبتها بنزيف .

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه تم إرسال لجنة من الشئون القانونية، للتحقيق فى الواقعة وتم سؤال أصدقاء الطالبة الذين أكدوا أن الطالبة تعدت على مدرسها بالضرب بالحذاء لقيامه بمعاتبته له على تاخرها.

وعلى الجانب الاخر أكد تقرير الطب الشرعى عدم وجود إصابات ظاهرية بجسد الطالبة وعدم وجود نزيف ، وانه تم إجراء إشاعة تليفزيونية وتبين سلامة غشاء البكارة للطالبة .

يذكر أن اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث منوف، بتلقيه بلاغا من والدة الطالبة ” أ ن ف ” طالبة بالصف الاول الثانوى بمدرسة التجارة الثانوية بنات بمنوف ومقيمة قرية غمرين التابعة لمركز منوف بتعدى ” ي ا” مدرس لغة رياضية بالضرب واحداث اصابتها بنزيف حاد وكدمات بالجسم .

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة الطالبة، أكدت ان المدرس تعدى على نجلتها بالضرب والسحل داخل الفصل واحداث اصابتها لرفضها اخذ درس خصوصى عنده فقام بضربها وانقاذها زملائه بالمدرسة وتم نقل الطالبة إلى المستشفى لاصابتها بنزيف حاد وتم تحرير محضر بالواقعة .