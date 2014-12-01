صحة دبي تحدد ساعات العمل خلال عطلة اليوم الوطني

أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة عيد اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة.

وكلف المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلن قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية ان ساعات العمل بمركز البرشاء الصحي وند الحمر الصحي ستكون على مدار الساعة .. بينما يفتح مركز الليسيلي الصحي أبوابه للجمهور من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا.

وسيتم إغلاق جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية الأخرى ومركز ملتقى الأسرة اعتبارا من يوم غد الثاني من ديسمبر على أن يعود العمل بها يوم الأحد الموافق السابع من ديسمبر .

وأعلن قطاع خدمات المستشفيات أن أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة ستعمل على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد .. بينما سيتم إغلاق العيادات الخارجية والعيادات التخصصية التابعة للمستشفيات راشد ولطيفة ودبي اعتبارا من غد الثاني من ديسمبر على أن يعاد فتحها يوم الأحد السابع من ديسمبر.. أما العمل بالعيادات الخارجية في مستشفى حتا سيستمر من الثاني إلى الرابع ديسمبر من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الرابعة عصرا حتى التاسعة.

كما أعلنت ادارة خدمات اللياقة الطبية عن اغلاق كافة مراكز فحص اللياقة الطبية طيلة عطلة اليوم الوطني باستثناء مركز المحيصنة لفحص اللياقة الطبية الذي سيعمل يومي الأربعاء والخميس الثالث والرابع من ديسمبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر على ان يستأنف الدوام يوم الأحد الموافق للسابع من شهر ديسمبر .

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