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مدير أمن المطار: سفير قطر غادر في الرحلة الثانية إلى الخرطوم بعد مثوله للتفتيش

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مدير أمن المطار: سفير قطر غادر في الرحلة الثانية إلى الخرطوم بعد مثوله للتفتيش مدير أمن المطار: سفير قطر غادر في الرحلة الثانية إلى الخرطوم بعد مثوله للتفتيش

مطار القاهرة الدولي

أكد اللواء علاء على الدين مدير أمن مطار القاهرة الدولي أن سفير قطر بالقاهرة “حمد سيف بوعينين” غادر إلي الخرطوم علي الرحلة الثانية لشركة للطيران والتي تفصلها عن الرحلة الأولي عدة ساعات بعد أن خضع لإجراءات التفتيش كاملة والتي كانت سبب إلغائه للسفر بالرحلة الأولي لرفضه الخضوع لإجراءات التفتيش وخلع “الحذاء” , مما كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية بسبب سفر السفير من صالة السفر وسط الركاب دون استخدام استراحة كبار الزوار والتي تخصص لسفر كبار الشخصيات والوزراء والسفراء .

وأضاف مدير أمن المطار في تصريحات خاصة لوكالة «أونا» – أن السفير القطري حاول السفر علي الرحلة رقم 853 وقام بالفعل بإنهاء إجراءات سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم وأثناء توجهه إلى الطائرة ومروره على جهاز كشف المعادن اصدر الجهاز صافرات الإنذار , طلب ضابط الأمن من السفير تفتيشه واستجاب له السفير للتعرف على سبب إصدار الجهاز لصافرات الإنذار التي استمرت أكثر من مرة , إلا أن السفير رفض التفتيش وخلع حذائه وطلب إلغاء سفره علي الرحلة الأولي , وغادر السفير المطار إلى داخل البلاد .

وأشار المصدر إلي أنه بعد عدة ساعات عاد السفير مرة أخري إلي المطار وقام بإنهاء إجراءات سفره علي الطائرة المصرية – الرحلة الثانية رقم 855 – المتجهة إلي الخرطوم وخضع لكافة إجراءات التفتيش ولم يطلق أجهزة الإنذار بالمطار أي صافرات توحي انه يحمل أي معادن معه .

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أونا

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