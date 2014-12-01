حبس المتهمين بتلقى رشوة بمشروع المحاجر بالسويس 15 يوم على ذمة التحقيقات

قررت نيابة السويس، برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 موظفين بمشروع المحاجر، بينهم نائب مدير المشروع 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة لتسهيل حصول المقاولين على عقود استغلال مناطق داخل المشروع.

كانت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث السويس، قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة وهم ” عوض . ع ” نائب مدير مشروع المحاجر، التابع لمحافظة السويس و ” محمود . ا ” و” مجدى . م ” الموظفين بالمشروع واحيل المتهمين للنيابة بتهمة تلقى رشوة لتسهيل حصول الرائشين على تراخيص بالعمل داخل المشروع.

وأشارت مصادر أمنية ان الرقابة الإدارية تتابع المتهمين منذ فترة طويلة، وحصلت على تسجيلات مصورة لهم أثناء تسلمهم المبالغ المالية من المقاولين، مقابل إصدار تصاريح لهم بحق العمل بالمحاجر.