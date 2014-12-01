أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حبس المتهمين بتلقى رشوة بمشروع المحاجر بالسويس 15 يوم على ذمة التحقيقات

Google+ Print
حبس المتهمين بتلقى رشوة بمشروع المحاجر بالسويس 15 يوم على ذمة التحقيقات حبس المتهمين بتلقى رشوة بمشروع المحاجر بالسويس 15 يوم على ذمة التحقيقات

أرشيفية

قررت نيابة السويس، برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 موظفين بمشروع المحاجر، بينهم نائب مدير المشروع 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة لتسهيل حصول المقاولين على عقود استغلال مناطق داخل المشروع.

كانت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث السويس، قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة وهم ” عوض . ع ” نائب مدير مشروع المحاجر، التابع لمحافظة السويس و ” محمود . ا ” و” مجدى . م ” الموظفين بالمشروع واحيل المتهمين للنيابة بتهمة تلقى رشوة لتسهيل حصول الرائشين على تراخيص بالعمل داخل المشروع.

وأشارت مصادر أمنية ان الرقابة الإدارية تتابع المتهمين منذ فترة طويلة، وحصلت على تسجيلات مصورة لهم أثناء تسلمهم المبالغ المالية من المقاولين، مقابل إصدار تصاريح لهم بحق العمل بالمحاجر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا