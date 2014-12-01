تخصيص 8000 متر مربع بكرداسة لإقامة مجمع لإنتاج الخبز

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على تخصيص 8000 متر مربع بمنطقة كفر حكيم التابعة لمركز ومدينة كرداسة لإقامة مشروع ساحة رياضية ومجمع لإنتاج الخبز المدعم .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وحضور كافة القيادات التنفيذية .

وقال المحافظ أنه سيتم وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تركيب 4 كاميرات مراقبة بعدداً من المحاور لضبط أى مخالفات تشمل مَنزل محور المريوطية ومنطقة ترسا مع المريوطية ونفق الهرم والدائرى مع محور صفط اللبن .

وأعلن عبد الرحمن بدء رصف المنطقة المغطاه من ترعة المنصورية بين شارعى فيصل والهرم بتكلفة 7.5 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بآثار الهرم وتوسعة طريق المنصورية لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة .

وكشف عن إنتهاء إعداد المخططات التفصيلية لمنطقة كورنيش النيل بإمبابة والوراق وجارى إعتماد الإشتراطات البنائية الجديدة وأماكن الخدمات والشوارع وتعد خطوة جديدة لتقنين العشوائيات وعدم إمتدادها كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجى لـ 121 قرية بمراكز المحافظة .

وأضاف أنه سيتم كذلك تنفيذ عدداً من المشروعات فى مياه الشرب والصرف الصحى تضم إنشاء خزان مياه بقرية القيراطيين بأوسيم ومحطة رفع صرف صحى بميت رهينة بالبدرشين وخزانات مياه شرب بكفر طرخان بالصف ضمن المشروعات التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

وشدد المحافظ على زيادة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة النظافة والمرور ومياه الشرب والصرف الصحى ومواجهة الإشغالات .

كما وافق المجلس على إطلاق أسماء الشهداء حسين أحمد محمد العطار ( مجند ) على مدرسة أمير الشعراء الإبتدائية ببرنشت بالعياط وإسلام عبد الله عبد الرحمن ( مجند ) على مدرسة الإسراء الإعدادية بنين بالفهميين بالصف والدكتور عبد الرحمن بن حمود السميط على شارع المخزن بالعمرانية .

حضر الإجتماع اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس نائبا المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام وأمين المجلس واللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والمهندس راضى أمين السكرتير العام المساعد .