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بالصور.. جامعة جنوب الوادي تشارك في زيارة محمية وادي الجمال بمرسي علم

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بالصور.. جامعة جنوب الوادي تشارك في زيارة محمية وادي الجمال بمرسي علم بالصور.. جامعة جنوب الوادي تشارك في زيارة محمية وادي الجمال بمرسي علم

جانب من الزيارة

شاركت جامعة جنوب الوادي، في إدارة المشروعات البيئية، في الزيارة التي نظمتها وزارة الدولة لشئون البيئة للمحمية الطبيعية بوادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 26-30 نوفمبر، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والهيئات الشبابية.

وقال محمد السيد محمد مدير إدارة المشروعات البيئية والمشرف علي فوج الجامعات المشارك بخمسة أفراد من طلاب الجامعة، أن الزيارة استغرقت أربعة أيام، وشملت زيارة منطقة قلعان بالمحمية والتي تعد من أجمل البقاع بالمحمية، ومنطقة الرعد التي تحوي العديد من النباتات النادرة، ومنطقة حنكوراب الجاذبة للسياحة، وحملة نظافة بمدخل المحمية والمبني الإداري للمحمية بمنطقة ام العبس.

كما شملت الزيارة ندوات عن المحميات الطبيعية ومحمية وادي الجمال وموقعها التي تقع علي بعد خمسين كيلومتر جنوب مرسي علم وبامتداد مائة وعشرين كيلو علي ساحل البحر الأحمر وفي الجبل، وندوة عن تدوير المخلفات الصلبة، وأخري عن دور الشباب في الحفاظ علي البيئة.

جدير بالذكر أن زيارة تلك المحميات الطبيعية ضمن خطة أنشطة الإدارة لهذا العام والتي وافق عليها مجلس الجامعة.

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