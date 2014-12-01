البيان تنشر قائمة أوائل الإمارات الـ 43

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، اليوم 43 شخصية وطنية بمنحهم ميدالية أوائل الإمارات إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم.

> وقد شمل التكريم الأوائل السابقين في مختلف المجالات والأوائل المنجزين من المخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات .

> البيان تنشر قائمة الـ 43 شخصية المكرمين لهذا العام 2014 وهم :



> - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم " طيب الله ثراه " وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .

أول خريج جامعي مواطن: فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش.

أول معلمة إماراتية في التعليم النظامي: الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي.

أول معلمة إماراتية في التعليم النظامي (مكرر) آمنة سالم الهاجري.

أول طبيب إماراتي بشهادة جامعية : د. أحمد كاظم.

أول شهيد إماراتي: العريف سالم سهيل خميس .

أول عسكري إماراتي في القوات المسلحة : العقيد محمد صالح القايدي.

أول إماراتية تلتحق بالقوات المسلحة: عميد طبيب/ أسماء سلطان المغيري.

أول استاذ جامعي مواطن: د. راشد عبدالرحمن السعيد .

أول إماراتية حاصلة على شهادة الدكتوراه : د. عائشة السيار.

أول رئيس تحرير مواطن لصحيفة يومية بعد قيام الاتحاد: خالد محمد أحمد .

أول مذيعة إماراتية: حصة العسيلي.

أول رئيس للمحكمة الاتحادية العليا : عبدالوهاب عبدول.

أول إماراتية تلتحق بالسلك القضائي: خلود جوعان الظاهري.

أول سفير لدولة الإمارات بعد قيام الاتحاد :سعادة الدكتور علي حميدان.

أول سفيرة إماراتية : سعادة الشيخة نجلاء القاسمي .

أول مواطن يلتحق بالسلك الشرطي: محمد سعيد بوحيمد.

أول كاتب رواية إماراتي :معالي راشد عبدالله النعيمي .

أول مصرفي إماراتي :عيسى صالح القرق .

أول إماراتية تنتخب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي : أمل عبدالله القبيسي.

أول مدرب إماراتي للمنتخب الوطني : جمعة غريب.

أول إماراتي يحصل على ميدالية ذهبية أولمبية: الشيخ أحمد بن محمد بن حشر المكتوم.

أول ممرض إماراتي: حسين قائد .

أول مصورة إمارتية: شيخة السويدي .

أول إماراتي يحصل على ميدالية عالمية في أولمبياد ذوي الإعاقة: حميد حسن مراد المازم.

أول إماراتية حاصلة على ميدالية أولمبية : سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد المكتوم .

أول كابتن للمنتخب الوطني: أحمد عيسى.

أول حكم دولي إماراتي: عبدالله الساي .

أول مخترع إماراتي: صقر ماجد المري.

أول طفل إماراتي يدخل ضمن قائمة أكثر 8 أطفال نوابغ في العالم والتي أعدتها شبكة سي إن إن: أديب سليمان البلوشي.

أول مهندسة نووية إماراتية: أماني الحوسني.

أول مدير لمشروع إطلاق قمر صناعي لدولة الإمارات: سالم حميد المري.

أول اماراتي يخترع كبد صناعي من الألياف المجوفة على مستوى العالم: البروفيسور علي النقبي .

أول من اخترع بصمة وراثية ذكرية للاستخدامات الجنائية على مستوى العالم: راشد حمدان الغافري.

أول إماراتية تنشئ خريطة جينية للوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري: د. حبيبة الصفار.

أول اماراتية تخترع جهازاً لإدخال أنبوب القسطرة عبر الوريد لعمليات القلب الدقيقة: د. حواء المنصوري.

أول من ابتكر آلية لتوليد الوقود الحيوي بكميات صناعية باستخدام الطحالب المعدلة جينياً: أحمد الحارثي.

أول خبير روبوتات دولي إماراتي: محمد مطر الشامسي.

أول مخترع إماراتي حاصل على ميداليات ذهبية في معارض الاختراعات العالمية: أحمد مجان.

أول إماراتي يخترع آلي للكشف عن الغازات السامة في حقول النفط والغاز بالقراءة الحرارية : د. محمد المرزوقي.

أول إماراتي كفيف حاصل على شهادة الدكتوراه : د. أحمد العمران .

أول إماراتية تحقق إنجازاً آسيوياً في رياضة المعاقين: ثريا أحمد الزعابي.

أول شرطية: تفاحة سالم خميس الحامض.

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