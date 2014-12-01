البيان تنشر قائمة أوائل الإمارات الـ 43

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، اليوم 43 شخصية وطنية بمنحهم ميدالية أوائل الإمارات إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم.
> وقد شمل التكريم الأوائل السابقين في مختلف المجالات والأوائل المنجزين من المخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات .
> البيان تنشر قائمة الـ 43 شخصية المكرمين لهذا العام 2014 وهم :
> - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم " طيب الله ثراه " وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .
أول خريج جامعي مواطن: فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش.
أول معلمة إماراتية في التعليم النظامي: الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي.
أول معلمة إماراتية في التعليم النظامي (مكرر) آمنة سالم الهاجري.
أول طبيب إماراتي بشهادة جامعية : د. أحمد كاظم.
أول شهيد إماراتي: العريف سالم سهيل خميس .
أول عسكري إماراتي في القوات المسلحة : العقيد محمد صالح القايدي.
أول إماراتية تلتحق بالقوات المسلحة: عميد طبيب/ أسماء سلطان المغيري.
أول استاذ جامعي مواطن: د. راشد عبدالرحمن السعيد .
أول إماراتية حاصلة على شهادة الدكتوراه : د. عائشة السيار.
أول رئيس تحرير مواطن لصحيفة يومية بعد قيام الاتحاد: خالد محمد أحمد .
أول مذيعة إماراتية: حصة العسيلي.
أول رئيس للمحكمة الاتحادية العليا : عبدالوهاب عبدول.
أول إماراتية تلتحق بالسلك القضائي: خلود جوعان الظاهري.
أول سفير لدولة الإمارات بعد قيام الاتحاد :سعادة الدكتور علي حميدان.
أول سفيرة إماراتية : سعادة الشيخة نجلاء القاسمي .
أول مواطن يلتحق بالسلك الشرطي: محمد سعيد بوحيمد.
أول كاتب رواية إماراتي :معالي راشد عبدالله النعيمي .
أول مصرفي إماراتي :عيسى صالح القرق .
أول إماراتية تنتخب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي : أمل عبدالله القبيسي.
أول مدرب إماراتي للمنتخب الوطني : جمعة غريب.
أول إماراتي يحصل على ميدالية ذهبية أولمبية: الشيخ أحمد بن محمد بن حشر المكتوم.
أول ممرض إماراتي: حسين قائد .
أول مصورة إمارتية: شيخة السويدي .
أول إماراتي يحصل على ميدالية عالمية في أولمبياد ذوي الإعاقة: حميد حسن مراد المازم.
أول إماراتية حاصلة على ميدالية أولمبية : سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد المكتوم .
أول كابتن للمنتخب الوطني: أحمد عيسى.
أول حكم دولي إماراتي: عبدالله الساي .
أول مخترع إماراتي: صقر ماجد المري.
أول طفل إماراتي يدخل ضمن قائمة أكثر 8 أطفال نوابغ في العالم والتي أعدتها شبكة سي إن إن: أديب سليمان البلوشي.
أول مهندسة نووية إماراتية: أماني الحوسني.
أول مدير لمشروع إطلاق قمر صناعي لدولة الإمارات: سالم حميد المري.
أول اماراتي يخترع كبد صناعي من الألياف المجوفة على مستوى العالم: البروفيسور علي النقبي .
أول من اخترع بصمة وراثية ذكرية للاستخدامات الجنائية على مستوى العالم: راشد حمدان الغافري.
أول إماراتية تنشئ خريطة جينية للوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري: د. حبيبة الصفار.
أول اماراتية تخترع جهازاً لإدخال أنبوب القسطرة عبر الوريد لعمليات القلب الدقيقة: د. حواء المنصوري.
أول من ابتكر آلية لتوليد الوقود الحيوي بكميات صناعية باستخدام الطحالب المعدلة جينياً: أحمد الحارثي.
أول خبير روبوتات دولي إماراتي: محمد مطر الشامسي.
أول مخترع إماراتي حاصل على ميداليات ذهبية في معارض الاختراعات العالمية: أحمد مجان.
أول إماراتي يخترع آلي للكشف عن الغازات السامة في حقول النفط والغاز بالقراءة الحرارية : د. محمد المرزوقي.
أول إماراتي كفيف حاصل على شهادة الدكتوراه : د. أحمد العمران .
أول إماراتية تحقق إنجازاً آسيوياً في رياضة المعاقين: ثريا أحمد الزعابي.
أول شرطية: تفاحة سالم خميس الحامض.
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