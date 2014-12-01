«التعليم»: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للإبتدائية والإعدادية والنقل 10 يناير

أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، الكتاب الدورى الخاص باستعداد المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات، الابتدائية والإعدادية، وتبدأ الامتحانات فى 10 يناير المقبل، وذلك طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها الوزارة من قبل.

وأكد الوزير أنه تم وضع خطة للمتابعة لجميع المراحل التعليمية يقوم بها قيادات المديرية والإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها والمراجعة قبل بدء الامتحانات، مع تدريب الطلاب على حل نماذج امتحانات الأعوام السابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات، ومراعاة مواعيد الإجازات الرسمية وأعياد المسيحيين والمولد النبوى الشريف فى جداول الامتحانات.

وشدد الكتاب الدورى على إعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكراً فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور، والالتزام بأن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعليا، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية على أن يكون نموذج الإجابة مرنا ويتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة للإجابة عن السؤال، وتكليف موجهى العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية.

وأوضح أبوالنصر أنه سيتم عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى بشكل متواز مع امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية، وعقد الامتحانات حسب نظام اليوم الدراسى بالمدرسة سواء كانت صباحية أو مسائية لصفوف النقل.

وأشار إلى أن الكتاب نص على أن يتم التنسيق مع مديرى الأمن بالمحافظات لوضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية للطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما أشار إلى ضرورة مشاركة مجالس الأمناء مع إدارات المدارس فى وضع حلول للمشكلات التى قد تحدث فى فترة الامتحانات.

ويتم إعلان نتائج الامتحانات، كما نص على أن تتم إتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معا للصفوف من الثالث الابتدائى وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى.