آلام الركبة تعاود وليد سليمان

عانى وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي من آلام في الركبة، جعلت الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة خوان كارلوس جاريدو حريصا في التعامل مع النجم الدولي.

سليمان حضر إلى مران صباح الاثنين رفقة لاعبي الأهلي، الذين يتدربون لأول مرة منذ عودتهم من كوت ديفوار حيث واجهوا سيوي سبورت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد خسر بهدفين مقابل هدف وحيد في الذهاب، ويواجه سيوي سبورت إيابا في استاد القاهرة مساء السبت المقبل.

وجاءت آلام الركبة لوليد سليمان، بسبب مشاركته على أرض من ترتان في ملعب سيوي سبورت، وهو لازال يعاني من آثار إصابات سابقة.

في الإطار ذاته، شعر حسام غالي قائد الأهلي بإجهاد في وتر العضلة الخلفية بحسب ما كشف عنه طبيب الأهلي للصحفيين اليوم.

وحصل أحمد عادل عبد المنعم على راحة بعدما اشتكى من متاعب في العضلة الأمامية.