غالي: لقب الكونفدرالية قد يعوضنا عن إخفاق المنتخب

يسعى حسام غالي قائد الأهلي لتحسين صورة الكرة المصرية من خلال الفوز بالكونفدرالية الإفريقية، وذلك لتعويض الجماهير عن جزء من الإخفاق الذي حدث للمنتخب.

منتخب مصر لم يستطع الوصول إلى كأس أمم إفريقيا، وغاب عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل، وصل الأهلي لنهائي الكونفدرالية الإفريقية، وكان قد خسر جولة الذهاب أمام سيوي سبورت بهدفين مقابل هدف في كوت ديفوار.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته والظفر باللقب لأول مرة في تاريخ مصر، وهو ما قد يتحقق مساء السبت على أرض استاد القاهرة.

وقال غالي لـFilGoal.com: "ربما لقب الكونفدرالية يعوضنا عن جزء من الحزن الذي تلى إخفاق المنتخب".

وتابع مايسترو وسط الأهلي "لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على حسم البطولة، لأنها مهمة جدا للأهلي وللكرة المصرية كلها".

وأضاف لاعب توتنام هوتسبر السابق "الجميع يعلم أن وصول الأهلي للنهائي يعني أن اللقب وحده هو الهدف".

ويرتكن غالي في ثقته على جماهير الأهلي، مفصحا "إنها جماهير ذكية، تعرف كيف تدفع الفريق للأمام وتقوده للانتصارات".