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محمد بن راشد يمنح ميدالية اوائل الإمارات لـ 43 شخصية

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محمد بن راشد يمنح ميدالية اوائل الإمارات لـ 43 شخصية محمد بن راشد يمنح ميدالية اوائل الإمارات لـ 43 شخصية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راسد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، اليوم 43 شخصية من اوائل الإمارات

وقال سموه : " تشرفت اليوم بمنح ٤٣ شخصية إماراتية ميدالية أوائل الإمارات .. وأول أوائلنا هما زايد وراشد طيب الله ثراهما " .

وأضاف : " نحن شعب لا يرضى بغير المركز الأول .. تعلمنا من زايد وراشد أن المجد لمن يطلبه ..والقمة لمن يسعى إليها ..والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها " .

أثلج صدورنا حجم مشاركة شعبنا في ترشيحات أوائل الإمارات .. بهذا الشغف ستحقق دولة الامارات طموحاتها وتبني مستقبلها .

كل إنسان في داخله طاقة ومعجزة .. تظهر بالإرادة والعزيمة وتحقق له المركز الأول ..أردنا إبراز نماذج وقدوات لأجيال الإمارات ليعرفوا أن الطريق للمراكز الأولى يتطلب صبرا واجتهادا ومثابرة وقوة عزيمة

 

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