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وزيرة القوى العاملة تؤكد أهمية ملتقى التعاون المصري الإيطالي

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وزيرة القوى العاملة تؤكد أهمية ملتقى التعاون المصري الإيطالي وزيرة القوى العاملة تؤكد أهمية ملتقى التعاون المصري الإيطالي

ناهد عشري

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية ملتقى التعاون المصرى الإيطالى ودور المغتربين المصريين فى تعزيزه والذى تنظمه الوزارة غدا الثلاثاء بعنوان “ أولاً – معاً للتنمية” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بهدف إشراك الجاليات المصرية المغتربة فى التنمية المستدامة فى مصر من خلال مناقشة النواحى الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية فى إطار مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل.

وقالت عشري – فى بيان لها اليوم – إن الملتقى والذى يستمر يوما واحدا سيركز على كيفية تعزيز دور المغتربين المصريين في التنمية ، ودعم الإيطالية لتعزيز مشاركة المصريين المغتربين في التنمية ومشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل بصفته إطارا مهما لربط الهجرة والتنمية ، ودور التدريب المهني والتقني في جذب استثمارات القطاع الخاص في مصر، والاندماج الفعال في المجتمعات المضيفة لدعم تنمية الوطن.

وأشارت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى استكمال استعدادات الوزارة لتنظيم ذلك الملتقى الذى يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه مصر ممثلة فى حكومتها ومؤسساتها نحو التنمية الشاملة ، والذى يعد “المصريون فى الخارج” إحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة لما يمثلونه من قوة بشرية ومالية وذلك لرغبتهم فى المشاركة نحو بناء مصر الجديدة.

وقد وجهت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدعوة إلى وزراء الخارجية، والتعاون الدولى، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والتخطيط ، والسياحة، والصندوق الاجتماعى، والهيئة العامة للاستعلامات وعدد من رجال الأعمال المصريين فى الخارج والداخل لحضور افتتاح وفاعليات المؤتمر والذى سيناقش عدة أوراق عمل حول تعزيز الاستفادة من المغتربين المصريين فى برامج التنمية الشاملة.

أ ش أ

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