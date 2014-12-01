تأجيل محاكمة 494 متهماً بـ”أحداث مسجد الفتح” لـ 6 يناير‎ لتعذر حضور المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 494 متهماً، بشأن اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الى جلسة 6 يناير المقبل ، نظراً لتعذر حضور المتهمين.

يحاكم في القضية كوادر أساسية في جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم القضية أحمد المغير، وعبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان، وصلاح سلطان، وعبد الرحمن عز ، والقيادى الإخوانى سعد عمارة.

كانت أحداث مسجد الفتح، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أسفرت عن مقتل 44 قتيلا وإصابة 59 آخرين من بينهم 22 من قوات الأمن.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.