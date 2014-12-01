انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا منزل أحد الحوثيين شمالي صنعاء

انفجرت عبوتان ناسفتان، صباح الإثنين، استهدفتا منزلاً لأحد الحوثيين شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب سكان محليين.

وأفاد السكان للأناضول أن عبوتين ناسفتين انفجرتا الاثنين في منزل أحد الحوثيين يدعى “محمد سام المروني” في منطقة الجراف شمالي صنعاء.

ولم يُعلن على الفور ما إذا كان الانفجارين قد تسببا في وقوع ضحايا من عدمه. كما لم يصدر أي تعقيب رسمي من جماعة الحوثي أو من السلطات اليمنية حول هذين الانفجارين.

وسبق أن استهدفت عدد من العبوات الناسفة حوثيين في عدد من مناطق البلاد، وتتهم جماعة الحوثي ما توصفها بالجماعات التفكيرية بالوقوف وراء ذلك.