وزير الصحة: صرف “سوفالدي” داخل 8 وحدات بأفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان فى تصريح صحفى له أنه سيتم صرف عقار سوفالدي اليوم لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي “سي” داخل 8 وحدات بثمانية أفرع على مستوى الجمهورية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

يتم الصرف من خلال ثمانية مراكز على مستوى الجمهورية وهم [ " مجمع التوفيق- فرع القاهرة ، مستشفى جمال عبد الناصر - فرع الاسكندرية ، عيادة الهرم - فرع الجيزة ، عيادة علي بن أبي طالب بطنطا - فرع الغربية ، عيادة العباسي بالمنصورة - فرع الدقهلية ، عيادة الرحمانية الشاملة - فرع البحيرة ، مستشفى المبرة - فرع المنيا ، مركز العيادات التخصصية - فرع سوهاج ] .

يذكر ان هذه الخطوة تعد الأولى بالنسبة للهيئة العامة للتأمين الصحي، فيما تعد الخطوة الثالثة بالنسبة للبرنامج القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية ، حيث شملت المرحلة الأولى 8 مراكز للصرف وهي [ معهد الكبد بالقاهرة، مستشفى القاهرة الفاطمية، مركز الكبد بكفر الشيخ، مستشفى المنصورة الدولى، مستشفى القبارى بالأسكندرية، مستشفى بنى سويف العام، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز الوليدى بأسيوط ].

كما شملت المرحلة الثانية 8 مراكز للصرف أيضاً وهي ” حميات قنا ، مركز كبد سوهاج ، حميات بنها ، حميات دمياط، مستشفى الأحرار بالزقازيق ، حميات طنطا ، معهد كبد المحلة ، مستشفى شبين الكوم التعليمى بالمنوفية ” ، وبذلك يصبح إجمالي عدد المراكز التي يتم فيه صرف عقار سوفالدي 24 مركزاً على مستوى الجمهورية ، علماً بأن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تسعى إلى توفير العقار في 50 مركز على مستوى الجمهورية خلال العام القادم 2015.