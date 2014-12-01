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وزير الصحة: صرف “سوفالدي” داخل 8 وحدات بأفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي

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وزير الصحة: صرف “سوفالدي” داخل 8 وحدات بأفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي وزير الصحة: صرف “سوفالدي” داخل 8 وحدات بأفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان فى تصريح صحفى له أنه سيتم صرف عقار سوفالدي اليوم لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي “سي” داخل 8 وحدات بثمانية أفرع على مستوى الجمهورية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

يتم الصرف من خلال ثمانية مراكز على مستوى الجمهورية وهم [ " مجمع التوفيق-  فرع القاهرة ،  مستشفى جمال عبد الناصر -  فرع الاسكندرية ، عيادة الهرم - فرع الجيزة  ، عيادة علي بن أبي طالب بطنطا - فرع الغربية ، عيادة العباسي بالمنصورة - فرع الدقهلية  ، عيادة الرحمانية الشاملة - فرع البحيرة ، مستشفى المبرة - فرع المنيا ، مركز العيادات التخصصية - فرع سوهاج ] .

يذكر ان هذه الخطوة تعد الأولى بالنسبة للهيئة العامة للتأمين الصحي، فيما تعد الخطوة الثالثة بالنسبة للبرنامج القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية ، حيث شملت المرحلة الأولى 8 مراكز للصرف وهي [ معهد الكبد بالقاهرة، مستشفى القاهرة الفاطمية،  مركز الكبد بكفر الشيخ،  مستشفى المنصورة الدولى، مستشفى القبارى بالأسكندرية،  مستشفى بنى سويف العام، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز الوليدى بأسيوط ].

كما شملت المرحلة الثانية 8 مراكز للصرف أيضاً وهي ” حميات قنا ، مركز كبد سوهاج ، حميات بنها ، حميات دمياط، مستشفى الأحرار بالزقازيق ، حميات طنطا ، معهد كبد المحلة ، مستشفى شبين الكوم التعليمى بالمنوفية ” ، وبذلك يصبح إجمالي عدد المراكز التي يتم فيه صرف عقار سوفالدي 24 مركزاً على مستوى الجمهورية ، علماً بأن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تسعى إلى توفير العقار في 50 مركز على مستوى الجمهورية خلال العام القادم 2015.

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