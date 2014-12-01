قيادات التعليم يعقدون اجتماعا لتصفية الخلافات بالنقابة ‎بالفيوم

شهدت نقابة المعلمين بالفيوم ، اجتماعا لقيادات التعليم بالمحافظة لتصفية الخلافات القائمة بينهم والتى تؤثر على العملية التعليمية، و كان على الجارحى نقيب المعلمين بالفيوم ووكيل لجنة التعليم فى حزب الوفد قد دعا قيادات التعليم إلى اجتماع فى مقر النقابة لتصفية الخلافات بينهم .

شهد الاجتماع محمود أبو الغيط وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، والدكتور سيد بسيونى وكيل المديرية والمستشار عبد الباقى مفتاح رئيس مجلس الأمناء ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة وأكثر من 40 قيادة تعليمية.

و تم خلال الاجتماع إنهاء جميع الخلافات وتعاهدوا على بذل الجهد من أجل النهوض بالعملية التعليمية .