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«الداخلية» السعودية: المملكة مستهدفة من مروجي المخدرات

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ، اللواء منصور التركي، أن عدد المروجين المقبوض عليهم, وكميات المواد المخدرة التي يتم الإعلان عن ضبطها بين الحين والآخر، يؤكدان أن المملكة مستهدفة لترويج مثل هذه المواد والعقاقير المحظور استخدامها.

وقال التركي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في ضبط أقراص «الأمفيتامين»، مشيرًا إلى أن أجمالي ما تم ضبطه، خلال 2013، من أقراص «الأمفيتامين» بلغ 41401215 قرصًا.

ونفى أن يكون لموسم الحج ارتباطا بعمليات التهريب، مؤكدًا عدم وجود ثغرات أمنية في المنافذ الحدودية أو المطارات، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية على المنافذ الحدودية بالتنسيق في ما بينها للحد من استغلال دخول الحجاج لتهريب المواد المخدرة.

وكشف اللواء التركي، أن الجهات الأمنية المختصة, تمكّنت خلال شهرين, من القبض على 392 متهمًا، منهم 103 سعوديين, إضافةً لـ 289 متهمًا من 26 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات.

وأوضح أن رجال الأمن واجهوا خلال تنفيذ مهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين، نتج عنها إصابة نحو 10 من رجال الأمن, وإصابة مهربٍ واحدٍ, مشيرًا إلى أنه ضُبط في حوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية نقدية بلغ إجمالها 4407198 ريالًا، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذه المبالغ للتأكد من شرعية مصادرها.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات تمكنوا خلال ستة أشهر من العام الهجري الماضي قبل الشهرين الاخيرين من القاء القبض على 1197 متهماً لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها.

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