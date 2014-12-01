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مصادر: «نتنياهو» يسعى إلى إنقاذ الحكومة من الانهيار

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أعلنت مصادر إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، عن سعيه إلى تفادي «انهيار» الإسرائيلية الحالية.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة «معاريف»، مساء الأحد، إن «نتنياهو عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب(إسرائيل بيتنا) للتشاور حول كيفية تفادي انهيار الحكومة الحالية». وأشارت المصادر إلى أن «نتنياهو سيلتقي، الإثنين، باقي أعضاء الائتلاف الحاكم، وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، ووزيرة العدل الإسرائيلية رئيسة حزب الحركة، تسيبي لفني، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، رئيس حزب يوجد مستقبل».

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية من 22 وزيرا، منهم وزيران يمثلان حزب الحركة، و5 لحزب يوجد مستقبل، و12 لليكود، و3 للبيت اليهودي.

وأضافت صحيفة «معاريف» أن «نتنياهو يحاول تذليل العقبات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية، وأهمها إقرار مشروع قانون يهودية الدولة، الذي يعارضه كل من وزير المالية، يائير لبيد، ولفني، بالإضافة إلى الخلاف على بنود الموازنة، وأهم تلك البنود رفض لبيد فرض ضرائب على الشقق السكنية للأزواج الشباب».

ويخول القانون رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزراء في حال تسببوا في وقف تنفيذ الحكومة أعمالها.

ويعمل نتنياهو على ضم حزب «شاس» الديني و«يهودات هتوراه» لحكومته في حال انسحاب لبيد من الحكومة، كما قدم عرضا لحزب «العمل» المعارض للانضمام لحكومته، لكن الحزب رفض ذلك.

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