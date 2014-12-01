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محافظ المنوفية يأمر بإخلاء 14محل بمدينة منوف

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محافظ المنوفية يأمر بإخلاء 14محل بمدينة منوف محافظ المنوفية يأمر بإخلاء 14محل بمدينة منوف

تفقد شوارع مدينة منوف الدكتور احمد فوزى، جولة مفاجئة مساء الاحد بمرافقه الاستاذ احمد ابو دان رئيس مركز ومدينة منوف واللواء هشام شادى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم .

ثم تفقد المحافظ حالات الاشغالات فى شوارع المدينة كما تفقد مركز شباب منوف ونادي منوف الرياضى، للوقوف على آخر ما وصلت إليه عمليات التطوير بمركز الشباب،  حيث خضع مركز الشباب لعملية تجديد شاملة فى فترة سابقة ، تضمنت خطة التطوير إنشاء مدرجات وتنجيل الملاعب وإنشاء محلات على سور مركز الشباب.

وأفاد المسئول عن مركز الشباب ان النادي لم يتسلم الأعمال الانشائية حتى الان، وان المركز يضم مساحات ارض فضاء يمكن استغلالها لرفع الطاقة الاستيعابية للمركز وإدخال أنشطة جديدة تجذب الشباب وتوظف طاقتهم بشكل ايجابي ، كما اوضح مسئول مركز الشباب أن المحلات المقامة على سور مركزشباب منوف تم الاستيلاء عليها فى فترة الانفلات الامنى الذي أعقب ثورة 25 يناير.

وفى استجابة فورية أمر محافظ المنوفية باستصدار أوامر إخلاء فورية وتسلم المحلات فورا ، كما وعد بدراسة مطالب المسئول عن مركز الشباب ومدير نادي منوف الرياضي واتخاذ الاجراءات فى ضوء القانون، مؤكدا على حرص الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على مقدرات الشعب والتزامها الكامل بتطبيق القانون للجميع دون محاباة او تمييز.

وعلى هامش الزيارة ألتقي المحافظ ومرافقيه بعض أهالى مدينة منوف وأستمع الى شكواهم ومقترحاتهم ، ووعد بدراسة جميع مطالبهم وتنفيذ ما يتماشي مع القوانين وإحتياجات الشارع المنوفي .

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