اليوم.. أولى جلسات محاكمة 494 متهما في أحداث مسجد الفتح

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى أولى جلسات محاكمة 494 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام مسجد الفتح، كان المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن سبق وأن تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.

كان المستشار هشام بركات النائب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة «مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات إطفاء ومحطة وقود»، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.