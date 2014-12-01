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اليوم.. استئناف محاكمة «جاسوس بورسعيد»

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تستأنف محكمه جنايات أمن الدوله العليا، الإثنين، محاكمه محمد عبدالباقي، المتهم بـ«التخابر» ،المتهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي وحزب الله اللبناني .

يذكر أن قضيه التخابر متهم فيها محمد عبدالباقي حسنين 38 سنه ويعمل مدير تنفيذب لشركه توكيلات ملاحيه، حيث وجهت له المخابرات المصرية تهمه التجسس لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي وحزب الله اللبناني واتهم بالتخابر مع الموساد بمعاونه ضابطي بجهاز الموساد هاربين وامدادهم بمعلومات عن عبور السفن بقناه السويس وبيانات عن ميناء بورسعيد.

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