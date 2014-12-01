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“داعش” يمنع النساء في الموصل من تناول حبوب منع الحمل

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“داعش” يمنع النساء في الموصل من تناول حبوب منع الحمل “داعش” يمنع النساء في الموصل من تناول حبوب منع الحمل

أرشيفية

أشارت وزارة حقوق الإنسان العراقية، إلى أن عناصر داعش أصدروا أوامرهم لإدارة المستشفيات العامة في الموصل باحتكار الأدوية والمستلزمات الطبية لجرحاهم بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدوها في المعارك الأخيرة، فضلاً عن إغلاق أقسام الطب الأسري لمنع النساء من استخدام عقاقير منع الحمل، وقيامهم بجلد طبيبة في ساحة مستشفى الزهاوي ليلاً لعدم ارتدائها النقاب.

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان كانت أعلنت قبل أيام أن منظمة هيومن رايتس ووتش أعدت تقريراً، تطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، ضد قريتي القبة وشريخان الواقعتين على بعد كيلومتر واحد شمال الموصل، والتي استهدفت السكان التركمان والأيزيديين والشبك.

وكشفت الوزارة عن أن التقرير صنف هذه الانتهاكات كجرائم حرب، مشيرة إلى أن الإجراءات التحقيقية المرتبطة بتلك الجرائم تجري وفقاً لشهادات وشكاوى الناجين، وتستند إلى الفيديوهات التي تم عرضها عن طريق الإنترنت.

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