«التعليم»: ندرس إدراج «براءة مبارك» في كتب التاريخ بشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ستحيل طلب إدراج براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها، لجهات الاختصاص بالوزارة وخبراء المناهج، لإقرارها في مناهج التاريخ من عدمه، وفق الاشتراطات المعمول بها في هذا الأمر.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـ«العربية.نت»، إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، والحكم على مبارك مازال قيد التقاضي، وهناك مراحل أخرى لكي يصبح باتا ونهائيا، حيث قرر النائب العام، اليوم الأحد، الطعن عليه، وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تقرر إدراج هذا الحكم في مناهج التاريخ دون ظهور ملامحه النهائية، وإذا ما رأى المختصون في الوزارة أهمية لإدراجه.

وأدرجت كتب التاريخ مؤسسي حركة تمرد باعتبارهم مفجري ثورة 30 يونيو، وهو ما نفته الوزارة لاحقا، وأكدت أنه مدرج بكتاب خارجي وليس كتب الوزارة.