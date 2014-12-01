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“الشرق الأوسط” اللندنية .. اليمن تعلن عن إفلاس الخزينة العامة للدولة

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“الشرق الأوسط” اللندنية .. اليمن تعلن عن إفلاس الخزينة العامة للدولة “الشرق الأوسط” اللندنية .. اليمن تعلن عن إفلاس الخزينة العامة للدولة

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الأحد، عن مصادر لم تُسمها، أن اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية.

وقالت هذه المصادر أن “الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي، والبنوك الحكومية والتجارية، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر “.

وأضافت الصحيفة :” أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية”.

أصدر مجلس الوزراء اليمني  يوم السبت  الماضي  قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية .

ونصّ القرار على “دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي”.

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